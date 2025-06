Berlin - „Terminator“-Star Arnold Schwarzenegger hat laut eigenen Worten mit der Komödie „Twins - Zwillinge“ das meiste Geld verdient. „Wir bekamen kein Geld und keine Gage, aber eine Beteiligung am Gewinn“, erzählte der 77-Jährige in der US-Talkshow „Watch What Happens Live“ von Moderator Andy Cohen. „Es war fantastisch. Wir haben richtig Kasse gemacht.“

Cohen wollte wissen, wieviel Geld er mit dem Film verdient habe: Mehr 20 Millionen? Mehr als 40 Millionen? „Es war mehr als das, Ja! Es war mehr als jeder Film, den ich je gemacht habe“, sagte Schwarzenegger. Die Komödie über zwei ungleiche Zwilllinge erschien 1988 und machte Schwarzenegger und seinen Kollegen Danny DeVito (80) zu Stars.

Darum gab es laut Schwarzenegger nie „Twins 2“

Schwarzenegger verriet Andy Cohen auch, warum es nie eine Fortsetzung der Komödie gab: „Weil Regisseur Ivan Reitman starb, kurz bevor wie mit dem Dreh beginnen wollten“, sagte Schwarzenegger. Der Film sollte „Triplets“ („Drillinge“) heißen. In die Rolle des dritten Drillings sollte Komiker Eddie Murphy (64) schlüpfen.

DeVito hatte dagegen 2023 in einem Interview gesagt, dass die Fortsetzung an Schwarzeneggers Politikkarriere gescheitert sei. „Wir haben Twins 2 verpasst, weil er Gouverneur wurde - er hätte Twins 2 machen sollen, anstatt Gouverneur zu werden“, witzelte DeVito im Gespräch mit dem Männermagazin „GQ“.

Arnold Schwarzenegger war von 2003 bis 2011 Gouverneur von Kalifornien. Mit seiner Ex-Frau, der Journalistin Maria Shriver, hat er vier Kinder. Sein Sohn Patrick wurde vielen mit seiner Rolle in Staffel drei der Erfolgsserie „The White Lotus“ bekannt.