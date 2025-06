Das enttäuscht den einstigen Kinderstar: Weder Florian Silbereisen noch Giovanni Zarrella laden ihn in TV-Shows ein. Dabei ist er immer noch ein richtiger Entertainer und hat viel Erfahrung in der Schlagerwelt.

Moresnet. – Heintje singt immer noch für sein Leben gern. Der frühere Kinderstar, der mit bürgerlichem Namen Hein Simons heißt, hat mehr als 50 Jahre Erfahrung im Schlager-Business. Dennoch wird er von den Großen der Fernsehshows nach eigenen Angaben nicht zu Auftritten eingeladen. Das bedrückt den 69-Jährigen sehr.

Dabei hat er gerade in Deutschland große Erfolge vorzuweisen. Hier wurde er mit seinem Hit "Mama" und als Darsteller in sechs Filmen von 1968 bis 1971 bekannt.

Lesen Sie auch: Start der neuen Heino-Tour „Made in Germany“

Heintje wird nicht in TV-Shows eingeladen

Gegenüber der Zeitschrift "Freizeit Express" äußerte er sich jetzt unglücklich: "Das macht mich traurig, denn da ist ein Riesenpublikum, das mich dort auch gern mal sehen und hören würde."

Derselben Zeitschrift sagte er schon vor einigen Jahren: "Bei Silbereisen sind immer die gleichen Leute, da bin ich wirklich stinkig." Und Heintje legte nach: ""Es ist immer die gleiche Clique, das macht mich sauer."

Als junger Sänger wollte jede große Musik-Show den schlaksigen, in der Niederlanden geborenen Jungen zu Gast haben. Warum die Musik-Größen Giovanni Zarrella oder Florian Silbereisen nie an ihn denken, sei ein Rätsel für Hein Simons.

So sah Hein Simons 1970 aus. Vor 55 Jahren war er schon ein Schlagerstern. Foto: IMAGO / United Archives

„Qualitativ singe ich so manche, die da auftreten, an die Wand“, meint er sogar in einem anderen Interview mit "Freizeit Vergnügen".

Seine neuen Hits seien genauso bekannt wie die alten, die er als Teenager sang. Das Album von 2017 ist sogar mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet worden. Der Sänger muss sich nicht also verstecken, erst recht nicht vor seinen Fans, die ihn bis heute für seine Lieder feiern.

Lesen Sie auch: Traumhochzeit verschoben! Schlagerkönigin Michelle legt Heirat mit Eric Philippi auf Eis

Derzeit genießt er erstmal die Zeit in seinem Zuhause in Belgien. Nach einigen gesundheitlichen Kämpfen weiß er die Ruhe und die Zeit mit der Familie noch mehr zu schätzen.