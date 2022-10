Schlager-Stars hautnah: Diese Konzerte finden 2022 und 2023 statt

Halle (Saale)/DUR/jsp - Die Schlager-Szene stand während der Corona-Pandemie still. Zwei Jahre später stehen nun wieder reichlich Konzerte an, viele davon auch in Magdeburg, Leipzig und Umgebung. Wann und wo Fans die Musiker hautnah erleben können, haben wir hier zusammengefasst.

Schlager-Traumpaar: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack auf Tour

Das Schlager-Traumpaar hat bereits mehrere Auftritte angekündigt. Am 14. Dezember wird Anna-Carina Woitschack für einen Weihnachtsnachmittag in Köthen sein. Gemeinsam werden die beiden für die Tour "Immer wieder Schlager" am 11. März 2023 in Osterode am Harz und am 12. März 2023 in Bernburg auf der Bühne stehen.

Das Pärchen wird nicht zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt auftreten. Vor kurzem waren Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross zu Gast in Dessau und in Halle. Dort stellte die Sängerin ihr neues Album vor.

Schlager-Königin Andrea Berg auf "Mosaik"-Tour

In diesem Jahr findet noch die "Mosaik"-Tour von Andrea Berg statt. Dafür wird sie planmäßig am 4. November 2022 in der Arena in Magdeburg auftreten. Wenige Tage später, am 9. November 2022, folgt ein Konzert in der Leipziger Messe.

Kerstin Ott: "Best Ott" der letzten Jahre

Auch Kerstin Ott geht wieder auf Tour, Fans müssen sich jedoch bis zu den Auftritten noch etwas gedulden. Mit der „Best Ott“-Tour blickt sie auf ihre Musikkarriere zurück und steht vorraussichtlich am 17. November 2023 in Leipzig auf der Bühne. Ein Konzert in Magdeburg ist für den 1. März 2024 geplant.

Das gleichnamige Album zur Tour, "Best Ott", erscheint am 7. Oktober 2022. Es beinhaltet 34 Songs, darunter die besten Lieder aus den letzten Jahren und vier neue Songs. Das neue Lied "Was auch immer passiert" singt Kerstin Ott gemeinsam mit Andrea Berg.

Helene Fischer: Neues Album und Tour

Auch Helene Fischer wird 2023 wieder durch Deutschland touren. Mit ihrem Programm "Rausch" wird sie in Leipzig gleich an mehreren Tagen auftreten. Für die Konzerte am 25., 26., 28., und 30. April in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig gibt es noch Tickets, das Konzert am 29. April 2023 ist bereits ausverkauft. Das Album "Rausch" erscheint am 21. Oktober 2022.

Matthias Reim: Konzerte trotz gesundheitlicher Probleme?

Schlager-Ikone Matthias Reim will dieses Jahr im Dezember noch zwei Konzerte in der Region geben. Geplant ist ein Auftritt am 16. Dezember 2022 in Magdeburg und einen Tag später, am 17. Dezember 2022, in Leipzig. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen musste Matthias Reim seine Konzerte für September und Oktober absagen. Wie es um die Tourdaten im Dezember steht, ist bisher noch nicht bekannt.

Roland Kaiser auf Geburtstagstournee

Auch Roland Kaiser hat bereits mehrere Konzerttermine in Mitteldeutschland bestätigt. Fans können den Sänger am 28. Oktober 2022 in Magdeburg und am 24. März 2023 in Leipzig sehen. Er ist anlässlich seiner großen Geburtstagstournee "Perspektiven" unterwegs.

Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier auf Tour

Auch Volkssänger Andreas Gabalier hat für 2023 Konzerte geplant. Mit seiner "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!"-Tour macht er auch in Leipzig halt. Das Konzert in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig ist für den 27. Mai 2023 geplant.