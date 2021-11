Kanadische Jazz-Pop-Königin besucht nur Halle

Diana Krall hat Millionen Platten verkauft, Grammys gesammelt und die größten Halle gefüllt. Im kommenden Jahr gibt es nur zwei Konzerte in Europa - eins in Halle.

Halle - Boston, Atlanta, Washington, Kopenhagen und Halle - das sind Konzertstationen, die Diana Krall im kommenden Jahr ansteuert. Die kanadische Königin des Jazzpop, mehrfach mit dem Grammy und dem Juno-Award ausgezeichnet, spielt auf ihrer nächsten Tournee überhaupt nur zwei Konzerte in Europa. Eins im Opernhaus der dänischen Hauptstadt. Und eins am 9. Juli 2022 open air auf der Peißnitzbühne in Halle.

Freude über „Sensation“

Der hallesche Konzertveranstalter Matthias Winkler, der die Freilichtarena vor einigen Jahren übernommen hat und seitdem hochkarätige Künstler an die Saale holt, spricht denn auch von einer „Sensation“. Mit Hits wie „When I Look In Your Eyes“, „Look Of Love“ und „I’m Not Your Love“ hat Krall, Tochter einer musikalischen Familie aus British Columbia, seit ihrem 1993 erschienen Debüt „Stepping Out“ Millionen Platten verkauft. Wie kaum einer anderen Künstlerin gelingt es ihr, Jazz und Pop zu vermählen und kommerziell erfolgreich zu sein, ohne von ihren künstlerischen Ansprüchen abzurücken.

Wie ihr Ehemann, der erfolgreiche englische Rock-, New-Wave- und Jazzmusiker Elvis Costello, geht Krall unbeirrt ihren eigenen Weg, zur Freude von erklärten Fans wie Clint Eastwood, Elton John und Barbra Streisand.

Pures, lässiges Gefühl

Auch auf ihrem neuen Album „This Dream of You“ treffen opulente Streicherarrangements auf Barjazz, Swing und Popmelodien, zu denen Diana Krall mit ihrer rauchigen Stimme singt, als sei sie aus der Zeit gefallen. Keine Computer, keine Synthesizer. Nur pures, lässiges Gefühl und vollendete Songkunst, hier eingespielt unter anderem mit dem Gitarristen Marc Ribot, der auch schon mit Tom Waits und den Black Keys gearbeitet hat.

Auf die Bühne bringen wird Krall in Halle aber nicht nur neue Songs, sondern auch ihre Klassiker „Narrow Daylight“ und „Alone Again“. Der Kartenvorverkauf für das einzige Deutschland-Konzert der 57 Jahre alten Kanadierin beginnt am Freitag um 10 Uhr.

www.mawi-concert.de

Telefonhotline: 0341-9800098