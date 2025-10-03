350 Komparsen spielen im Musical auf dem ehemaligen Flughafen.

Berlin/MZ. - Ausweichspielstätten sind zwar per se nicht das Gelbe vom Ei. Aber manchmal haben sie auch Vorzüge. Wie der Hangar vier des stillgelegten Flughafens Tempelhof in Berlin, der zu den Ersatzspielstätten der Komischen Oper gehört. Vorübergehend im Schillertheater, nutzte die Komische den Hangar jetzt für ihre Spielzeiteröffnung mit Andrew Lloyd Webbers „Jesus Christ Superstar“. Dass man sich den Titel kaum ohne die Webbersche Vertonung dazu denken kann, spricht für die Popularität dieses Branchen-Flagschiffs aus dem Jahr 1970.