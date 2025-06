„Ein brennendes Verlangen“: Warum Robbie Williams am liebsten deutsch wäre

Robbie Williams kommt am 9. Juli nach Leipzig. Im Gespräch mit der MZ schwärmt er von Deutschland und seinen deutschen Fans.

Halle/MZ. - Er war 15, als er bei Take That einstieg und zum globalen Mädchenliebling wurde. Er ist ein Superstar, aber bis heute nahbar. Robbie Williams füllt Stadien, wo er auftaucht, ist ihm die Aufmerksamkeit sicher. Der 51-Jährige durfte zuletzt einen besonderen Erfolg feiern: Der Soundtrack zu seiner Filmbiografie „Better Man“ brachte ihm sein 15. Nummer-1-Album daheim in Großbritannien ein. Williams hat damit die Beatles eingeholt.