Im Auftrag von Klaus Renft: Der aus Thüringen stammende Musiker Andreas Schirneck präsentiert einen Erinnerungsabend im Kulturort Gassmühle Rotta.

HALLE/MZ. - „Hat’s dir gefallen? Wo kommsten her? Thüringen? Mensch, wir spielen bald dort. Kommste wieder vorbei?!“ Die ersten Worte, gefallen an einem Leipziger Tresen Mitte der 90er Jahre, weiß der Musiker Andreas Schirneck, Jahrgang 1957 und geboren in Gera, noch genau. Er schnappte sich nach einem Renft-Konzert ein Bier – und plötzlich sprach ihn sein Jugendidol, sprach ihn Klaus Renft (1942-2006), an. Dem Staunen folgte eine Geschichte, die man sich schöner kaum ausdenken kann. Aus dem Aufeinandertreffen von Bewunderer und Star folgte eine herzliche Freundschaft, die Schirneck heute als eine Art Nachlassverwalter durch die Republik reisen lässt.