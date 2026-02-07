Fünfeinhalb Jahrzehnte hat Thomas Schoppe bei Renft am Mikrofon gestanden. Mit 80 will der gebürtige Eisleber nun nur noch eine finale Runde durch die Konzerthallen drehen. Für die Zeit danach hat der ewige Rebell eine Menge großer Pläne.

Thomas Schoppe, genannt „Monster“, stammt aus dem Mansfeld und ist das letzte Original-Mitglied der legendären Renft-Besetzung der 70er Jahre.

Zeulenroda/MZ. - Die Träne lief ganz langsam aus dem Auge, vielleicht waren es auch zwei oder drei. Thomas Schoppe weiß es nicht genau, denn er stand gerade auf der Bühne und er hatte zu singen und seine Gitarre zu spielen. Als es passte, hat er die Tränchen weggewischt, die so unerwartet aufgetaucht waren. „Ich weiß gar nicht warum“, sagt der letzte Überlebende der legendären Rockband Renft, „aber irgendwie wurde mir in dem Augenblick klar, dass sich etwas dem Ende nähert.“