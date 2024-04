Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Über 44 Jahre haben sie alles zerstört, was Chuck Berry, die Beatles und die Stones aufgebaut hatten. Blixa Bargeld, N. U. Unruh und Alexander Hacke schleiften von der Rockmusik ab, was an Glitzer, Glamour und Hymnenglanz gewachsen war. Sie benutzten Kettensägen und Presslufthämmer, bearbeiteten Stahlblech und Gitarren und schufen, seit Ende der 90er verstärkt um Jochen Arbeit an der Gitarre und Rudolph Moser hinter dem zweiten Set aus Schlaginstrumenten, ein Werk, das zwischen Chaos, Krach und Innigkeit oszilliert.