Bad Ischl/Tartu/Bodø - Für Bodø in Norwegen, Tartu in Estland und Bad Ischl in Österreich hat das Jahr als Europäische Kulturhauptstadt begonnen. Ob Mittsommer-Fest über dem Polarkreis, Sauna-Debattenfestival im Baltikum oder Ausstellungen über die dunklen Seiten der Alpen: Die drei Orte haben sich viel vorgenommen.

So möchte Bad Ischl, bekannt als romantischer Kurort, in dem Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Sisi ihre Sommer verbrachten, mit 22 weiteren Kommunen des sogenannten Salzkammerguts in über 300 Projekten zeigen, was sich hinter der Alpenlandschaft nahe der Grenze zu Bayern verbirgt - vom Übertourismus über die Folgen des Klimawandels bis zu der historisch belasteten Vergangenheit.

Zur offiziellen Eröffnung des Kulturhauptstadt-Jahres am 20. Januar gönnt sich Bad Ischl aber auch eine große Show: Der aus dem Salzkammergut stammende Tom Neuwirth, besser bekannt als ESC-Siegerin Conchita Wurst, wird gemeinsam mit Rapperinnen und einem tausendstimmigen Jodler-Chor das Eröffnungskonzert bestreiten.

Massenküssen und Sauna-Debatten

Die alte Universitäts- und Hansestadt Tartu gilt seit jeher als kulturelles Herz des kleinen Baltenstaats im Nordosten Europas mit nur 1,2 Millionen Einwohnern. Als Kulturhauptstadt wollen Tartu und die umgebende Region nun auch außerhalb Estlands sichtbarer werden.

Dazu werden unter dem Motto „Arts of survival“ (Überlebenskünste) über 1000 Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Zu den Höhepunkten zählen im Sommer das Massenküssen-Event „Kissing Tartu“ und das Sauna-Debattenfestival „Naked Truth“. Eröffnet werden soll das Programm am 26. Januar.

Bodø in Norwegen ist die erste Europäische Kulturhauptstadt nördlich des Polarkreises. Mit mehr als 1000 Veranstaltungen wollen die Stadt und die umliegende Region Nordland Europa zeigen, dass sie nicht nur über eine atemberaubende arktische Natur, sondern auch über eine ansprechende Kultur verfügen. „Bodø2024“ ist das größte Kulturprojekt, das bisher in Nordnorwegen stattgefunden hat.

Bodø zielt darauf ab, die nachhaltigste Europäische Kulturhauptstadt jemals zu sein und im Frühjahr das weltweit nachhaltigste Konzert „Pure Music“ zu veranstalten. Die Kultur der Samen, des indigenen Volkes in der Region, soll ebenfalls einen besonderen Fokus erhalten. Die Eröffnungsfeier ist am 3. Februar geplant.

Im Jahr 2025 ist Deutschland wieder an der Reihe, eine Kulturhauptstadt zu stellen. Ausgewählt wurde Chemnitz in Sachsen. Zweite Europäische Kulturhauptstadt 2025 wird Nova Gorica in Slowenien.