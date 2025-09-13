In Zwickau geht die Ausstellung zu „Kunst und Bergbau der Wismut“ in die Verlängerung. Gezeigt werden 80 Gemälde und 150 Grafiken der DDR-Sammlung.

Zwickau/MZ - Die gerade gestartete Jenaer DDR-Kunst-Ausstellung ist ein Déjà-vu für Sammler; die bis Ende Oktober verlängerte Ausstellung „Sonnensucher! Kunst und Bergbau der Wismut“ in Zwickau eins für alle, die bewusst in der DDR gelebt haben. In Zwickau sind die Porträts von Arbeitern und Brigaden, vom noch ungebrochenen Glauben an den Fortschritt und die Segnungen der Atomkraft Teil des Programms. Oft so, wie man es dem Klischee der Lesebücher und dem berühmten „Weltall Erde Mensch“ zur Jugendweihe entsprechend erwartet (oder erinnert). Oft aber auch überraschend anders.