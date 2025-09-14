Unter dem Titel „Freiheit, die ich meine“ hielt der Berliner Historiker und Publizistik Ilko-Sascha Kowalczuk die Kanzelrede in der Wittenberger Stadtkirche.

WITTENBERG/MZ. - „Macht das Fenster auf! Lernt zu schätzen, was ihr habt!“ Diesen Rat gibt der Historiker und Publizist Ilko-Sascha Kowalczuk seinen ostdeutschen Landsleuten. Kolwalczuk, 1967 in Ost-Berlin geboren, gehört zu den renommierten Experten für die Geschichte der DDR und des Kommunismus. Am Sonnabend war der 58-Jährige in Wittenberg zu Gast. Er stellte sein Buch „Freiheitsschock“ vor und hielt in der gut besuchten Stadtkirche eine Kanzelrede zum Thema „Freiheit, die ich meine.“