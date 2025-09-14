Wie man mit Mut, Kreativität, Fantasie und Freundlichkeit etwas Lebendiges auf die Beine stellen kann – zum Beispiel in Bitterfeld-Wolfen beim Festival „Osten“.

„Tyrannosaurus Regina“ heißt eine kulturkritische Performance, die auf eine Brache führt – einst ein Standort des Filmkombinats Wolfen.

BITTERFELD-WOLFEN/MZ. - Über den Osten Deutschlands wird nach Jahren der Funkstille wieder viel geredet. Die einen sagen so, die anderen sagen so: Ein Land der Vergessenen, in dem nicht alles schlecht gewesen ist. Oder ein Revier der Undankbaren, die nicht begriffen haben, wie kostbar Demokratie ist – und wie sie funktioniert. An beidem ist etwas dran. Es wäre darauf angekommen, einander die strittigen Punkte beizeiten ins Gesicht zu sagen. Aber dafür ist es inzwischen wahrscheinlich zu spät, wie Skeptiker befürchten.