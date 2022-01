Wenn Prominente lästern

Karl Lagerfeld, natürlich. Der Großmeister der gepflegten Lästerei darf nicht fehlen, wenn es um öffentlich geäußerte Gemeinheiten geht. Seine Meinung tat er gern so ungeniert wie vernichtend kund. Legendär seine Einschätzung zu Heidi Klum. „Die war nie in Paris. Die kennen wir nicht“, sagte der Modemacher in der Talkshow von Johannes B. Kerner.

Sogar eine Claudia Schiffer, die jahrelang Muse des Chanel-Chefdesigners gewesen ist, hat seine verbalen Spitzen zeitweise abbekommen: „Nachdem ich sie fallengelassen hatte, sagte Claudia Schiffer, sie hätte bei Yves Saint Laurent endlich die Eleganz in der Mode entdeckt“, so Lagerfeld. Er könne verstehen, warum dieser Designer interessant für sie ist: „Wenn sie seine Sachen trägt, weiß sie endlich, wie sie aussehen wird, wenn sie so alt ist wie ihre Mutter Gudrun.“

Denkwürdige Interview-Momente wie diesen aus seinen zahlreichen Gesprächen mit Schauspielern, Literaten, Künstlern, Philosophen und anderen Prominenten hat der Journalist Sven Michaelsen in einem äußerst unterhaltsamen Buch festgehalten. In „Sie sind wohl übers Ufer getreten, Sie Rinnsal!“ (Piper Verlag, 224 Seiten, 18 Euro) - ein Ausspruch, der übrigens dem Dramatiker Botho Strauß zugerechnet wird - wird wie im Untertitel versprochen: gehasst, geliebt und vor allem gelästert. Dabei kann Michaelsen aus einem großen Fundus schöpfen: Seit rund 15 Jahren interviewt er für das Magazin der Süddeutschen Zeitung die Stars unserer Zeit.

Häme und Heuchelei

Die Spannbreite der Promi-Plaudereien reicht von zänkisch-fies bis zu flötend-verliebt, vom Verriss bis zum Loblied. Es geht um Karriere, um Kränkungen und Konkurrenz - und natürlich um das größte aller Gefühle. Wir erfahren, wer mit wem etwas hatte, wie es war und wen das kümmern könnte. Schauen hinter die Kulissen von Literatur- und Schauspielbetrieb, hinter sonst verschlossene Türen. Und erleben „die Gipfelpunkte von Häme und Heuchelei, von Rachsucht und Mordlust“ ebenso wie „die grandiose Liebe“, so die Ankündigung im Buch.

Der britische Modedesigner Alexander McQueen etwa machte im Gespräch mit Michaelsen keinen Hehl daraus, was er von Prince Charles hielt. In seiner Zeit als Schneiderlehrling habe er in einem Laden in London gearbeitet, zu dessen Kunden auch „diese Pappnase von Prinz!“ gehörte.

Der britische Thronfolger Prince Charles Foto: DPA

Wenn er an einem Jackett für ihn arbeitete, habe er heimlich auf die Innenseite des Futters geschrieben „McQueen was here“. Und, so der Designer: „Hatte ich einen schlechten Tag, schrieb ich: ,Prince Charles is a bloody cunt!’.“ Was einer deftigen Beschimpfung unter der Gürtellinie entspricht.

Der Schauspieler Mario Adorf drückte seine Meinung über die französische Aktrice Brigitte Bardot im Interview dann doch etwas gewählter aus. Gefreut haben dürften sie seine Worte dennoch nicht. Adorf wetterte: „Schon damals war diese Dame so selbstbezogen und egoistisch, dass ich bei ihr nie ein echtes Interesse an ihrer Umwelt spürte. Sie brauchte Leute zu ihren Füßen, die sie bedingungslos anhimmelten.“

Die frühere Schauspielerin Brigitte Bardot Foto: DPA

Derweil hat Tenor Plácido Domingo dem Journalisten eine ganz andere Geschichte erzählt - nämlich, wie die Sopranistin Birgit Nilsson einmal „Madame Aballé“ während eines Auftritts in der Metropolitan Opera in New York zuhörte. „Madame Aballé? Sie meinen Madame Caballé?“, sagte jemand zu ihr. Nilsson habe daraufhin trocken verneint: „Hören Sie doch hin: Sie hat ihr C verloren!“

Es sind nicht nur die kleinen Momente der Indiskretion und in Worte gefasste fiese Seitenhiebe, die Michaelsens Sammlung so unterhaltsam machen. Köstlich, wie er manche Erzählung mit anderen in Beziehung setzt. Wenn mehrere Gesprächspartner unabhängig voneinander über diesen oder jenen Star schwatzen - oder der gleich selbst zu Wort kommt. Wie im echten Leben eben. Dazu stellt der Autor auch viele nicht weniger spannende Passagen, in denen die Protagonisten über sich selbst und ihr Leben reflektieren.

Schroffe Töne in gewissen Kreisen

Wie schroff es in gewissen Kreisen mitunter zugeht, musste auch die Schimpansenforscherin Jane Goodall erfahren, die im Buch von einer Begegnung mit Michael Jackson berichtet: „Als ich hörte, Jackson halte sich einen jungen Schimpansen als Spielkameraden und schaue mit ihm Filme, bat ich um ein Treffen.“ Dort habe sie ihm erklärt, dass die Tiere vom Aussterben bedroht seien und er etwas für ihren Schutz tun solle.

Daraufhin habe er einen Song schreiben und mit einem Teil der Einnahmen ihre Arbeit unterstützen wollen. Der Hit „Heal the World“ entstand. Als sie sich später nach der Unterstützung erkundigte, habe sie der Anwalt des Musikers nur gefragt, ob sie etwas Schriftliches von Jackson habe. Und hinzugefügt: „Wenn nicht, zahlen wir Ihnen keinen Cent.“

Nach einem Besuch bei „Harry Potter“-Erfinderin Joanne K. Rowling sei ihm klar geworden, wird indes der Kritiker Denis Scheck von Michaelsen zitiert, „warum Rowling reicher ist als die Queen“. Sein Kameramann habe die Autorin um ein signiertes Buch gebeten. Kein Problem! Ende der Geschichte: „Beim Verlassen des Hauses tippte ihm eine von Rowling losgeschickte Hausangestellte auf die Schulter und sagte: ,Das macht dann 24,95 Pfund!’.“

Die Autorin und "Harry Potter"-Erfinderin Joanne K. Rowling Foto: DPA

Bleibt die Frage, wie man am besten auf die Plaudereien anderer reagieren sollte. Ignorieren, rechtfertigen, zurückschießen? Auch in dieser Sache legte Karl Lagerfeld eine gewisse Genialität an den Tag, wie eine weitere Anekdote beweist.

Als in Frankreich einmal ein Buch mit „niederträchtigen Behauptungen“ über ihn erschienen war, habe er in den führenden Buchhandlungen von Paris alle Exemplare aufgekauft und vor den Läden in den Müll geworfen. Und, so Lagerfeld: „Beim Rausgehen rief ich: ,Übrigens, wenn Sie diesen elenden Schmutz nachbestellen, kaufe ich nie wieder bei Ihnen!’“