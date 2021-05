Warum Schriftsteller Wolfgang Borchert auch heute noch aktuell ist

Vor 100 Jahren wurde Wolfgang Borchert geboren. Sein Drama „Draußen vor der Tür“ machte ihn posthum berühmt. Was macht ihn zum heutigen Zeitgenossen?

Am 20. Mai 2021 wäre Wolfgang Borchert 100 Jahre alt geworden.

Halle (Saale) - Wer an Wolfgang Borchert erinnern will, muss über Heimat sprechen. Ein großes, wärmendes Wort - ihm, wie vielen Kriegsheimkehrern, war es dann kalt erschienen und fremd. Heimat ist auch ein benutztes, ein beschmutztes Wort, wenn man dafür ausgeschickt wird, um zu erobern, zu töten und zu brandschatzen. Heimat ist ein Wort, dessen Gebrauch man sich verdient - durch Ehrenhaftigkeit und Respekt vor dem Humanen.

Wolfgang Borchert stirbt vor Premiere von „Draußen vor der Tür“

Wolfgang Borchert, der vor 100 Jahren in Hamburg geboren wurde und mit nur 26 Jahren starb, hat das getan. Sein schmales Werk zählt zum Besten der deutschen Nachkriegsliteratur. Es ist nicht nur sein tragisches Schicksal, das dem Schriftsteller bis heute Aufmerksamkeit einträgt, sondern es sind vor allem seine poetischen Texte, die man immer wieder neu entdecken und großartig finden wird. Borchert hat Gänsehautliteratur geschrieben, die einen, beginnt man nach Jahren wieder darin zu lesen, einmal mehr erschüttert und fesselt.

Zumal mit dem Theaterstück „Draußen vor der Tür“, das am 21. November 1947 an den Hamburger Kammerspielen uraufgeführt und vom Publikum mit großem Beifall bedacht wurde, ist Borcherts Platz im Gedächtnis der Leserschaft dauerhaft gesichert. Einen Tag vor der Premiere ist der Autor in Basel an den Folgen eines langen, während der Kriegsjahre verschlimmerten Leberleidens gestorben - eine traurige Dramaturgie.

Die Suche des Heimkehrers Beckmann, der mit den Schrecknissen des Krieges nicht fertig wird, beschreibt eine wesentliche Erfahrung der Generation unserer Väter und Großväter: Der in der Seele verwundete Mann, heute spricht man von Traumatisierung, trifft auf Menschen, die zur Tagesordnung zurückgekehrt sind und vergessen wollen, was geschehen ist.

In der „Borchert-Box“ der Universitätsbibliothek Hamburg sind Gegenstände aus dem Nachlass des Schriftstellers zu sehen, darunter ein Schreibtisch, ein Sessel und Regale. Foto: Georg Wendt/dpa

Gespenst auf Krücken

Der jungen Frau, die Beckmann an der Elbe gefunden hat, an seinem Fluss, der ihn nicht haben, nicht mit sich fortreißen wollte, sagt der Soldat bittere Sätze: „Der Mann, der Ihr Mann war, der der Riese war, dem dieses Zeug gehört, der ist liegengeblieben. Und ich, ich komme nun her und ziehe sein Zeug an.“ Und dann erscheint ihm dieser Riese wie ein Gespenst auf Krücken, tock, tock, hört er, das Grauen des Sterbens ist allgegenwärtig und erfasst schließlich auch die junge Frau.

Der Oberst, dessen behäbige Ruhe Beckmann allein schon durch die Gasmaskenbrille stört, die er immer noch trägt, sagt dem „lieben jungen Freund“, er stelle die durchlittene Zeit im Osten „doch wohl reichlich verzerrt“ dar: „Wir sind doch Deutsche. Wir wollen doch lieber bei unserer guten deutschen Wahrheit bleiben.“ Aber Beckmanns Wahrheit ist eben eine andere als die des Offiziers, dem der Krieg glänzend bekommen zu sein scheint. Und der Heimkehrer, verzweifelt und mittellos, steht allein in einer verzerrt wirkenden Welt, die nichts mit ihm anzufangen weiß.

Kriegsheimkehrer im Fokus

Borchert ist nicht der einzige Autor, der darüber geschrieben hat: Über die Verrohung, die Trauer, die Angst und die Verantwortung für das Geschehene, die keiner übernehmen will. Von den westdeutschen Autoren müssen hier Wolfgang Koeppen und unbedingt auch Gert Ledig, Borcherts Jahrgangsgefährte, genannt werden - beide sind leider eher bei den Vergessenen inzwischen.

Im Osten waren es Schriftsteller wie Dieter Noll („Die Abenteuer des Werner Holt“) oder Harry Thürk („Die Stunde der toten Augen“), die sich selbst Erfahrenes von der Seele geschrieben haben. Aber hüben wie drüben hat man es schon bald nicht mehr so genau wissen wollen. Die einen bauten an ihrem fidelen Wirtschaftswunder, die anderen sollten sich, der Propaganda folgend, als Waffenbrüder der Roten Armee am Ende selbst ein bisschen als Befreier fühlen dürfen.

Kompromissloser Pazifist

Borcherts Werk aber ragt aus all den Büchern über Krieg und Nachkrieg wie ein Denkmal heraus, nicht zuletzt wegen seiner kompromisslos pazifistischen Botschaft. Auch das macht ihn aktuell. Was den Autor und seinen Anspruch noch mehr beglaubigt: Er selbst ist während seines Einsatzes in der Wehrmacht mehrfach festgenommen und auch verurteilt worden.

Einmal wurde er der Selbstverstümmelung verdächtigt, ein anderes Mal hatte er, der ursprünglich Schauspieler werden wollte, bei einer Laienaufführung Adolf Hitlers Sprachrohr Joseph Goebbels kabarettistisch durch den Kakao gezogen. In beiden Fällen waren Denunzianten Werk gewesen, beide Male wurde Borchert nach Untersuchungshaft und Gerichtsverfahren nicht ins Gefängnis, sondern zur erneuten „Bewährung“ in die Truppe geschickt. Der „Führer“ brauchte jeden Mann für seine Schlachten.

Denkmal für den Schriftsteller Wolfgang Borchert am Schwanenwik an der Außenalster in seiner Heimatstadt Hamburg. (Foto: Georg Wendt/dpa)

Magischer Sog

Wie Borcherts eindringliches, ja suggestives Drama erzeugen auch seine wenigen Erzählungen einen magischen Sog. Am berühmtesten ist „Die Hundeblume“, die von einem Gefangenen hinter einer mit Eisen beschlagenen Tür berichtet. Borchert schrieb sie im Winter 1945/46 in einem Krankenhaus seiner Heimatstadt Hamburg, er reflektiert darin die Erinnerungen an seine Haftzeit im Militärgefängnissen.

„Und nun hat man mich mit dem Wesen allein gelassen, zusammen eingesperrt hat man mich mit diesem Wesen, vor dem ich am meisten Angst habe: Mit mir selbst“, schreibt Borchert. Dann stellt er, der sich früh vom Glauben abgewandt hatte, die Frage nach Gott: „Fängt ein Gott uns auf? Gott - ist das die Kraft, die einen Baum wachsen und einen Vogel fliegen lässt - ist Gott das Leben? Dann fängt er uns wohl manchmal auf - wenn wir wollen.“

Borchert hat für die geschrieben, die zweifelten. Jene anderen, die sich ihrer Sache stets gewiss sind, brauchen keine Bücher. Jedenfalls nicht solche. Sie begegnen freilich auch dem großen Sprachtalent und der poetischen Gabe nicht, das Atmosphärische zu fassen, die diesen Autor auszeichnen: „... und in dem letzten Traum vor Tag, da träumt man dann nicht mehr von hellbeinigen schlafwarmen Mädchen, ... da träumt man dann ganz andere Träume, nicht die von Schwarzbrot und Kaffee und kaltem Schmorbraten ...“ - schreibt er in „Im Mai, im Mai schreit der Kuckuck“ über die „Märzmorgende am Strom“. Ein wunderbarer, trauriger Text, den man in seinem Leben nicht vergisst. (mz)

Wolfgang Borchert: „Das Gesamtwerk“, einmalige limitierte Sonderausgabe zum 100. Geburtstag, Rowohlt-Taschenbuch, 576 S., 12 Euro