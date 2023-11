Hamburg - Der österreichische Bestsellerautor Marc Elsberg (56, „Blackout“) eröffnet in diesem Jahr das 16. Hamburger Krimifestival. Begleitet vom Hamburger Sänger Stefan Gwildis werde Elsberg seinen Roman „°C - Celsius“ vorstellen, teilten die Veranstalter mit.

In dem Klima-Thriller behandelt der Autor die globale Erwärmung und damit verbunden das Geoengineering, also Methoden und Technologien, um das Klima zu beeinflussen. Der Roman sei auch ein Polit-Thriller und beschreibe einen Klimakrieg, zunächst innerhalb der großen Volkswirtschaften (USA, EU, China, Russland), schließlich zwischen Norden und Süden. Bekannt wurde Elsberg mit dem Thriller „Blackout“, in dem er das Szenario eines flächendeckenden Zusammenbruchs der Stromversorgung und dessen Folgen entwirft.

Internationale Krimi-Stars

Insgesamt werden mehr als 30 Autorinnen und Autoren aus Großbritannien, Schweden, Norwegen, Italien, Österreich und Deutschland vom 7. bis zum 11. November ihre aktuellen Spannungsromane in der Kulturfabrik Kampnagel vorstellen. Mit dabei sind die dänische Bestsellerautorin Katrine Engberg mit ihrem neuen Krimi „Glutspur“, der Charité-Rechtsmediziner Michael Tsokos präsentiert seine neue Thrillerreihe „Mit kalter Präzision“. Schauspieler Bjarne Mädel liest mit Autor Sven Stricker aus dessen Krimi „Sörensen sieht Land“.

Bestsellerautor Sebastian Fitzek präsentiert seinen neuen Psychothriller „Die Einladung“. Mit dem Roman beweise Fitzek erneut „sein meisterhaftes Können, die düstersten Ecken des menschlichen Geistes zu erkunden und dabei eine unvergleichliche Spannung aufzubauen“, hieß es.

Der italienische Autor Gianrico Carofiglio liest aus seinem aktuellen Thriller „Groll“. Die schwedische Autorin Karin Smirnoff schreibt die Millennium-Saga von Stieg Larsson weiter. In „Verderben“ treffen sich Enthüllungsjournalist Mikael Blomkvist und Hackerin Lisbeth Salander nach Jahren wieder.