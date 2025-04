Donald Duck erscheint in Leichter Sprache

Comics mit Donald Duck soll es jetzt auch in Leichter Sprache geben. (Archivbild)

Berlin - Die Kultcomics mit „Donald Duck“ erscheinen jetzt auch in Leichter Sprache. Damit wolle man Menschen jeden Alters und jeder Lesefähigkeit den Zugang zu den Titeln ermöglichen, begründete Verleger Wolf Stegmaier von Story House Egmont in Berlin. „Donald Duck in Leichter Sprache“ soll ab 6. Mai erhältlich sein.

Unterstützt wird der Verlag bei der Umsetzung von der Bundesvereinigung Lebenshilfe. „Kleine Schrift, Fremdwörter und lange Sätze sind Barrieren, die viele Menschen ausschließen“, argumentierte die Organisation. In Deutschland seien schätzungsweise rund zehn Millionen Menschen auf Texte in Leichter Sprache angewiesen.

Donald Duck war erstmals am 9. Juni 1934 im Disney-Zeichentrickfilm „The Wise Little Hen“ („Die kluge, kleine Henne“) zu sehen. Seitdem zählt der tollpatschige Erpel zu den beliebtesten Figuren des Comic-Universums von Disney, zu dem auch sein geiziger Onkel Dagobert Duck oder die frechen Neffen Tick, Trick und Track zählen. Zudem gibt es eingeschworene Fans - die Donaldisten.

Leichte Sprache setzt auf kurze Sätze und einfache Wörter und richtet sich an Menschen, die Schwierigkeiten mit normaler Sprache haben oder die deutsche Sprache erst lernen. Ziel ist es, dass jeder die Inhalte gut verstehen kann.