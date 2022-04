Als die Wehrmacht den „Russlandfeldzug“ begann

Vor 80 Jahren begann die Wehrmacht den sogenannten Russlandfeldzug. In Berlin-Karlshorst wird jetzt an den Überfall auf die Sowjetunion erinnert.

Die Wende im Zweiten Weltkrieg: Deutsche Soldaten begeben sich Anfang 1943 im zerstörten Stalingrad in Kriegsgefangenschaft

Berlin/Halle (Saale) - Es ist an der Zeit gewesen, diese Wahrheit einmal mit höchster Autorität auszusprechen: „Der deutsche Krieg gegen die Sowjetunion war eine mörderische Barbarei“, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dieser Tage in Berlin gesagt. So ist es gewesen, vor Jahren schon hatte die umstrittene Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung darauf aufmerksam gemacht. Aber man ist auch schnell dabei, zu vergessen. Und manche wollen sich schon nur noch der deutschen Opfer des Krieges erinnern, den die Deutschen doch begonnen haben.