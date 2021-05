Unternehmen wollen nach Corona bei Homeoffice bleiben

Erste Unternehmen in Sachsen-Anhalt kündigen an, dass ihre Mitarbeiter auch nach der Pandemie zu Hause arbeiten können. Wird das Büro ein Auslaufmodell?

Halle (Saale) - Auch nach der Corona-Pandemie wollen viele Firmen den Mitarbeitern weiter Homeoffice anbieten. Das geht aus Umfragen und Aussagen von Firmenchefs aus Sachsen-Anhalt hervor. „Nach der Pandemie werden wir nicht in dem Vor-Corona-Modus zurückkehren“, sagt Michael Krüger, Chef des IT-Dienstleisters Gisa. Aktuell seien 95 Prozent der etwa 840 Mitarbeiter im Homeoffice. Künftig soll sich bei der Gisa nach Krügers Worten jeder Mitarbeiter aussuchen können, wie viele Tage in der Woche er zu Hause arbeiten möchte. Die Mehrzahl wolle weiter flexibel arbeiten, sagt er.

Auch beim Energieversorger Envia-M, der zwei große Standorte in Kabelsketal (Saalekreis) und Halle betreibt, arbeiten aktuell rund zwei Drittel der rund 3.300 Mitarbeiter zu Hause. „Auf Wunsch der Mitarbeiter soll das Homeoffice auch nach der Pandemie weiter ermöglicht werden“, kündigt Personalchefin Sigrid Nagl an.

Zahlreiche Firmen wollen Mitarbeitern weiter Homeoffice erlauben

Laut dem Digitalverband Bitkom sind beide Unternehmen keine Einzelfälle: Der Verband hat eine repräsentative Studie unter 1.503 Erwerbstätigen durchführen lassen. Das Ergebnis: Mehr als jeder Dritte Beschäftigte (35 Prozent) gibt an, den Arbeitsort auch künftig frei wählen zu können. Das wären 14,7 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Das ist ein hoher Wert, da sich viele Arbeitsplätze in der Industrie, im Einzelhandel, im Gesundheitsbereich oder im Handwerk nicht ins Homeoffice verlagern lassen.

Die gewerkschaftsnahe Böckler-Stiftung hat die Zufriedenheit im Homeoffice untersucht. „Menschen, die von zu Hause arbeiten konnten, finden ihre Arbeitssituation gerade während der Sondersituation in der Coronazeit weniger belastend als Beschäftigte, die durchgehend den Betrieb aufsuchten“, sagt Arbeitsmarktexpertin Elke Ahlers. „Fast die Hälfte der Befragten im Homeoffice möchte auch in Zukunft gern von zu Hause arbeiten.“ In der Erhebung wurde jedoch auch festgestellt, dass die Mitarbeiter im Homeoffice mehr Überstunden gemacht haben. „Entscheidend für die Zufriedenheit ist die Freiwilligkeit“, sagt Ahlers. Die Motivation vieler Firmen sieht sie natürlich auch darin, Bürokosten für Mitarbeiter einzusparen.

Sorgt Homeoffice künftig für ganz andere Büros?

Andere Großunternehmen wie die Magdeburger Regiocom, die unter anderem Call Center in Halle und Dessau betreibt, prüfen noch, wie es nach der Pandemie weitergeht. „Bei uns können aktuell fast alle 6.000 Mitarbeiter im mobilen Office tätig sein“, sagt Geschäftsführer Klemens Gutmann. „Vor der Pandemie hätte ich das nicht für möglich gehalten“, erklärt Gutmann, der auch Arbeitgeberpräsident Sachsen-Anhalts ist. Doch Gutmann zögert offenbar, Homeoffice im großen Stil weiterzuführen. „Wir wollen unseren Beschäftigten am Arbeitsplatz auch ein Stück Heimat bieten“, so der Geschäftsführer. Man habe darauf geachtet, dass Gebäude und Büros gut ausgestattet seien. „Wir wollen die Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen nicht verlieren.“

Solche Überlegungen bewegen auch Gisa-Chef Krüger: „Mehr Homeoffice wird dazu führen, dass es den festen Arbeitsplatz im Bürogebäude so nicht mehr geben wird.“ Bei der Gisa sollen die Mitarbeiter daher selbst entscheiden, ob sie weiter einen festen Büroplatz möchten und dafür weniger von zu Hause arbeiten. Zudem soll es regelmäßige Teamsitzungen vor Ort geben. Auch beim Energieversorger Envia-M wird es in den Büros künftig vermehrt variable statt persönliche Arbeitsplätze geben. Einer der Pilotstandorte wird Halle sein. Personalchefin Nagl hat bereits angekündigt, dass die Umbauarbeiten in den Büros in diesem Jahr beginnen. (mz)