Schulgipfel sucht nach Lösungen gegen Unterrichtsausfall

Ein Schüler sitzt in einem Klassenzimmer.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat für diesen Donnerstag zum bildungspolitischen Dialog in die Staatskanzlei eingeladen. Dabei sollen Lösungen erarbeitet werden angesichts des Lehrermangels. An den allgemeinbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt sind den jüngsten Zahlen zufolge nur rund 93,5 Prozent des Unterrichts abgedeckt. Das ist ein historisch niedriger Wert. Die schwarz-rot-gelbe Koalition hat 103 Prozent als Ziel festgelegt, um auch für Krankheit, Elternzeit und Weiterbildung ausreichend Puffer zu haben. Digitalisierung und Lehrerausbildung sollen bei dem Treffen auch eine Rolle spielen.

Zu dem Gipfel in der Staatskanzlei sind neben Kabinettsmitgliedern Eltern- und Lehrervertreter, Vertreter der Kammern, der Kommunen, aus Politik und Wissenschaft sowie Gewerkschaften und Verbänden eingeladen. Im Anschluss (16.30 Uhr) an die zweistündigen Beratungen wollen der Ministerpräsident, Bildungsministerin Eva Feußner (CDU), Sozialministerin Petra Grimm-Benne und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (beide SPD) die Ergebnisse vorstellen.