Görlitz - Ein Mann hat nach Polizeiangaben ein Hähnchen in einer Görlitzer Bankfiliale gegrillt. Der 36-Jährige habe am Sonntagmorgen leere Überweisungszettel auf dem Boden der Filiale in der Elisabethstraße angezündet und das Fleisch darüber geröstet, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Beamten habe es kein offenes Feuer mehr gegeben, es soll aber ein Brandschaden von rund 800 Euro entstanden sein. Nach Angaben vom Montag schlug ein Drogentest positiv auf Amphetamine an. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Sachbeschädigung, Brandstiftung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.