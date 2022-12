Mann attackiert Ex-Partnerin in Berlin: Schwer verletzt

Berlin - Ein Mann hat am Montag in Berlin seine Ex-Partnerin angegriffen und schwer verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand sei stabil, sagte ein Polizeisprecher am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Der Täter sei noch flüchtig, die Ermittler fahnden nach ihm. „B.Z.“ und „Bild“ (online) berichteten, auf die Frau sei geschossen worden. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht.

Der Mann soll die Frau am späten Nachmittag in der Kurfürstenstraße/Ecke Kleiststraße attackiert haben - den Zeitungsberichten zufolge auf einem Grünstreifen vor der Urania. Der Bereich sei abgesperrt worden, es habe größere Verkehrsbehinderungen gegeben. Weitere Details und Hintergründe zu der Tat nannte die Polizei zunächst nicht.