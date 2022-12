Literaturwissenschaftlerin erhält Leibniz-Preis 2023

Bonn/Berlin - Die Berliner Literaturwissenschaftlerin Anita Traninger erhält den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2023. Neben der Professorin an der Freien Universität Berlin wurden neun weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland ausgezeichnet, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Donnerstag in Bonn mitteilte.

Berlins Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne) gratulierte Traninger zur Auszeichnung. „Dass einer der zehn angesehenen Leibniz-Preise an eine Berliner Wissenschaftlerin geht, macht deutlich: Berlin ist ein Ort, an dem sich originelle, wegweisende Forschung frei und international erfolgreich entfalten kann“, sagte sie laut Mitteilung. Traninger präge den Wissenschaftsstandort Berlin seit vielen Jahren in Forschung und Lehre.

Traninger studierte und promovierte in Wien und ging anschließend an die Freie Universität Berlin. Hier lehrt sie seit 2015 als Professorin für Romanische Philologie.

Das Preisgeld können die Ausgezeichneten bis zu sieben Jahre lang für ihre Forschungsarbeit verwenden. Der seit 1986 jährlich von der DFG vergebene Leibniz-Preis gilt als wichtigster Forschungsförderpreis in Deutschland. Die Verleihung ist am 15. März 2023 in Berlin.