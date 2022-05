Leichenfund in der Donau: Toter ist laut Rechtsmedizin Junge im Vorschulalter

Vohburg/dpa - Bei einer vor wenigen Tagen in Oberbayern aus der Donau geborgenen Leiche handelt es sich um ein Kind. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ergab die rechtsmedizinische Untersuchung, dass es sich um einen Jungen im Vorschulalter handelt. Die Identität und die Todesursache seien noch unklar. Zunächst hatten der Donaukurier und die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Ein Kanufahrer hatte am Donnerstag bei Vohburg an der Donau (Landkreis Pfaffenhofen) etwas in der Donau treiben sehen und mit seinem Paddel an Land gebracht. Erst am Wochenende war klar, dass es sich um einen menschlichen Körper handelt.