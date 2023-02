Kalbe - Bei einem Unfall auf der A1 bei Kalbe im Landkreis Rotenburg wurde ein Mann am Samstag schwer verletzt. Der 62-Jährige war mit einem Krad mit Beiwagen auf der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs, wie die Polizeiinspektion Rotenburg am Sonntag mitteilte. Ein Reifen seines Kraftrads platzte, sodass der Mann von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.