Halle/Zerbst/MZ. - Auf die Wiese vor dem Leipziger Zentralstadion passen doch viel mehr Menschen. Die Band verdient allemal genug. Und der Veranstalter ist ohnehin aus dem Westen, ein Kapitalist, der bestimmt sowieso schon zufrieden ist mit dem Kartenverkauf für den ersten Auftritt der britischen Rockband The Cure in der DDR. Gründe gibt es einige für das, was an diesem 4. August 1990 geschieht. Angesichts der langen Schlangen vor dem Einlass zum Konzert von Sänger Robert Smith und seinen Kollegen schreckt auch die aufmarschierte Polizei die Fans nicht ab.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.