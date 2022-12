Haseloff und Zieschang danken Ehrenamtlichen

Magdeburg - Zum Tag des Ehrenamts (5.12.) hat die Landesregierung den Menschen gedankt, die sich zum Wohle anderer in die Gesellschaft einbringen. „Ehrenamtliches Engagement leistet einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft“, erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Sonntag. „Ehrenamt heißt, sich einzubringen, und dabei vor allem die Geschicke vor Ort, in der eigenen Heimatregion, mitzugestalten.“ Das Spektrum sei groß und reiche von den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr über den Einsatz in Hilfsorganisationen der Rettungsdienste oder dem Technischen Hilfswerk bis zu Sportvereinen und der Kommunalpolitik.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bezeichnete das Ehrenamt als wichtige Säule der Gesellschaft. Für viele Ehrenamtliche sei ihr unentgeltliches Engagement eine Selbstverständlichkeit. „Umso wichtiger ist es, ihnen für ihren ausgeprägten Gemeinsinn zu danken und auf die Bedeutung ihrer Arbeit für unsere Gesellschaft hinzuweisen“, so Haseloff.

Den Angaben zufolge gibt es mehr als 70.000 ehrenamtlich tätige Menschen in Sachsen-Anhalt. An diesem Montag wird der Internationale Tag des Ehrenamts begangen.