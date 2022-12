Frau nach Frontalzusammenstoß tot - Sohn schwer verletzt

Breitenfelde - Bei einem Unfall mit einem Transporter und drei Autos im Kreis Herzogtum Lauenburg ist eine 39 Jahre alte Frau getötet worden. Der 33 Jahre alte Fahrer des Transporters geriet am Mittwochmorgen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft auf einer Bundesstraße bei Breitenfelde aus zunächst unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn.

Dort rammte er das Heck eines entgegenkommenden Autos und prallte dann frontal mit dem Wagen der 39-Jährigen zusammen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Ihr 13 Jahre alter Beifahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach dem Frontalzusammenstoß prallte noch ein weiteres Auto in die Unfallstelle. Dessen Fahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße 207 blieb für die Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt.