Frankfurt/Main - Auch eine halbe Stunde nach dem Halbfinal-Aus bei der Hallenhockey-DM in Frankfurt/Main standen und saßen die Spieler des Berliner HC fassungslos um ihre Mannschaftsbank herum. „Es ist einfach bitter, wie das gelaufen ist“, sagte Liam Holdermann nach dem 6:7 gegen den Club an der Alster. Der Torjäger selbst hatte am Samstag zwei Minuten vor Schluss noch das 6:5 erzielt, doch die Hamburger kamen mit sechs Feldspielern ohne Torwart zurück und erzielten 39 Sekunden vor Abpfiff ihr Siegtor.

BHC-Trainer Darren Cheesman meinte: „Normalerweise sind das unsere Momente und wir schlagen so die anderen. Daher tut es heute umso mehr weh, dass wir auf diese Art verloren haben.“ Für den in dieser Saison noch unbesiegten Staffelsieger der 1. Bundesliga Ost war es die erste Niederlage. Damit riss nicht nur die Serie von zuletzt zwei Final-Teilnahmen hintereinander, sondern auch das Warten auf den ersten Hallen-Titel seit 1975 geht weiter. Dennoch war Cheesman mit der Leistung seines Teams zufrieden: „Sie haben alles auf dem Platz gelassen. In den letzten Spielen hatten wir das Glück und es lief in unsere Richtung, heute für die anderen.“

Treffsicherster BHC-Spieler war einmal mehr Holdermann mit vier Toren. Mit insgesamt 39 Saisontreffern belegt der Youngster Platz drei in der bundesweiten Torschützenliste. „Das freut mich natürlich und hätte ich so vor der Saison nicht erwartet“, verriet der Jugend-Nationalspieler, der neben Torwart Mika Schleu herausstach. Nun geht es erst am 15. April mit dem Start der Feldhockey-Rückrunde weiter.