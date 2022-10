Coach Titz erhofft sich beim Ex-Club HSV „mehr Räume“

Magdeburg - Magdeburgs Cheftrainer Christian Titz steht bei seinem Ex-Club Hamburger SV vor einer besonders schwierigen Aufgabe. „Ich freue mich auf die Partie. Klar, ich habe dort einige Jahre gearbeitet und gelebt, ich freue mich, die Menschen dort zu sehen, ich freue mich auf das Stadion, aber ich komme als Trainer des 1. FC Magdeburg. Da ist es unsere Aufgabe, dass wir ein Auswärtsspiel gegen einen starken Gegner haben, was wir versuchen positiv zu gestalten“, sagte Titz vor dem Duell bei den Hanseaten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Beide Mannschaften haben eine ähnliche Ausrichtung mit viel Ballbesitzfußball. „Der HSV spielt zu Hause, will das Spiel gestalten. Da könnten sich durchaus mehr Räume für uns ergeben, die Umschaltmomente für uns zulassen. Wir wollen versuchen, dass wir dort punkten können“, sagte Titz, der an alter Wirkungsstätte neben den rund 54.000 HSV-Anhängern allein 8000 Fans aus Magdeburg begrüßen kann. Diese erhoffen sich einen erneuten Coup. Denn das letzte Duell bei den Hanseaten hatte der FCM 2019 - damals noch unter Trainer Michael Oenning - in der Nachspielzeit dank eines Treffers von Philip Türpitz mit 2:1 gewonnen.

Titz war 2018 mit dem HSV nach acht Spielen aus der Bundesliga abgestiegen und nach zehn Spielen in der 2. Liga als Tabellenfünfter mit einem Punkt Rückstand auf einen Aufstiegsplatz entlassen worden.