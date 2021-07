Berliner Schule sucht einen „Vervielfältiger“ in Vollzeit

Berlin/MZ - In der Hermann-von-Helmholtz-Schule in Berlin wird offenbar kopiert, was das Zeug hält. Denn für die Sekundarschule im Stadtteil Gropiusstadt sucht das Land Berlin derzeit eine „Vervielfältiger/in“.

Laut Jobbeschreibung müssen der Interessent oder die Interessentin künftig ziemlich viele Zeugnisse, Unterrichtsmaterialien und Prospekte kopieren und ausdrucken. Zudem müssen Kopierer und Overheadprojektoren, DVD-Player und Multimediawagen beaufsichtigt werden. Zudem ist ein regelmäßiger Blick auf den Bestand an Kopierpapier und Toner nötig.

Wer die Stelle, über die zuerst der „Spiegel“ berichtet hatte, bekommt, kann sich laut Infos des Nachrichtenmagazins über mindestens 2400 Euro Brutto im Monat freuen.

Allerdings, mit dem Bedienen normaler Kopierer und Drucker in Vollzeit ist es nicht getan. Denn die Hermann-von-Helmholtz-Schule verfügt über einen sogenannten Risographen, der bedient werden muss. Die Druck-technik wurde in den 80er Jahren entwickelt und ist nicht mehr allzu weit verbreitet. Wer Interesse hat: Das Land Berlin nimmt bis zum 14. August Bewerbungen entgegen.