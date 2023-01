37-Jähriger nach Unfall auf A2 in Lebensgefahr

Helmstedt - Ein 37-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 2 nahe Helmstedt lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer sei mit seinem Wagen von der Fahrbahn in Richtung Hannover abgekommen, in einen Graben gefahren und habe sich dabei überschlagen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. In einem Waldstück sei das Auto auf dem Dach liegengeblieben. Nach ersten Erkenntnissen war vermutlich ein defekter Vorderreifen der Auslöser für das Unglück am Freitagabend. Der Mann kam in ein Krankenhaus.