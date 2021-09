Wann gibt es am Sonntag welches Ergebnis?

Wahlhelfer sortieren in einem Wahllokal Stimmzettel zur Bundestagswahl.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/slo – Deutschland wählt einen neuen Bundestag. Am Sonntag sind die Wahllokale von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet – und dann wird es spannend!

Punkt 18 Uhr werden die TV-Sender in Zusammenarbeit mit den großen Umfrageinstituten die ersten Zahlen veröffentlichen. Doch was bedeutet dabei was?

18 Uhr-Prognose

Wenn 18 Uhr die ersten Zahlen veröffentlicht werden, dann ist darin noch keine einzige echte ausgezählte Stimme berücksichtigt. Schließlich beginnt das Auszählen erst nach 18 Uhr. Stattdessen handelt es sich um eine Prognose auf Basis von Befragungen von Wählerinnen und Wählern nach Verlassen des Wahllokals. Diese Daten sind meist nah am Ergebnis, aber noch nicht genau, da zum einen nicht jeder Befragte antwortet und zudem die Ergebnisse des Briefwahl geschätzt werden müssen.

Hochrechnungen

Im Verlauf des Abends wechseln die Institute von Prognosen zu Hochrechnungen. Hier werden bereits die ersten tatsächlich ausgezählten Wahlergebnisse verwertet und auf ganz Deutschland hochgerechnet, daher der Name. Je später der Abend und je mehr Wahlkreise ausgezählt sind, desto genauer werden die Hochrechnungen.

Und echte Ergebnisse?

Zu jedem Wahlkreis gehören rund 200.000 Menschen. Auch wenn davon nicht jeder wählen geht, dauert das auszählen mehrere Stunden, zumal es immer zu Fehlern und dadurch zu Neuauszählungen kommen kann. Allerdings werden die Wahlkreise nicht zentral ausgezählt, stattdessen zählt fast jedes Wahllokal für sich – nur bei kleineren Wahllokalen werden manchmal mehrere zum Auszählen zusammengelegt.

Manche Wahllokale schaffen es, in einer Stunde alles auszuzählen und ein Ergebnis zu melden, manchmal dauert es aber auch bis tief in die Nacht, bis alles korrekt und vollständig ausgezählt ist. Und erst, wenn alle Wahllokale fertig sind, kann dann auch der komplette Wahlkreis Vollzug melden.

Und wann gibt es das Endergebnis?

Bis zum amtlichen Endergebnis kann es lange dauern. 2017 gab der Bundeswahlleiter erst nach 4 Uhr in der Nacht die finalen Zahlen heraus. Auch dieses Mal ist erst spät in der Nacht mit einem Endergebnis zu rechnen.

Das ist dann auch nur vorläufig. Denn wenn alle Stimmen ausgezählt sind, hat grundsätzlich jeder die Möglichkeit, bei berechtigten Zweifeln am korrekten Ablauf das Ergebnis anzufechten. Mit dem offiziell amtlichen Endergebnis ist daher erst in einigen Wochen zu rechnen.

Wann wissen wir, wer in den Bundestag einzieht?

Aufgrund der komplizierten Systematik mit Überhang- und Ausgleichsmandaten, die dieses Mal auch noch zwischen mehreren Bundesländern verrechnet werden können, wird es bis zum vorläufigen amtlichen Endergebnis dauern, bis jeder Kandidierende weiß, ob er oder sie es nach Berlin geschafft haben. Zumindest bei den Direktkandidaten sollte aber am späten Abend überall Klarheit herrschen, wer die Wahlkreise künftig vertritt.