Aktuelle Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 aus dem Wahlkreis 72 (Halle)

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Der Wahlkreis 72 zur Bundestagswahl umfasst die Stadt Halle (Saale) sowie die Gemeinden Petersberg, Landsberg und Kabelsketal im Saalekreis. Auf 414,1 Quadratkilometer leben rund 272.100 Menschen (Stand 31.12.19).

Hier liefern wir zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 72 das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird.

Außerdem finden Sie hier das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen, mit denen keine Personen, sondern die Parteien gewählt werden - diese Zahl entscheidet darüber, wie die Mehrheiten im Bundestag aussehen werden. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Abgeordnete auf ihrer Landesliste kann sie ins Parlament schicken.

Die Grafik zeigt immer die aktuellen Ergebnisse, bereitgestellt durch den Bundeswahlleiter. Dieser bezieht die Daten vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt.



Direktkandidaten (Erststimme) im Wahlkreis Halle

CDU: Christoph Bernstiel - Politikwissenschaftler, Kommunikationsberater - Jahrgang 1984

AfD: Alexander Raue - Dipl.-Ing. Bauwesen (FH) - Jahrgang 1973

DIE LINKE: Dr. Petra Sitte - MdB, Dipl.-Ökonomin - Jahrgang 1960

SPD: Dr. Karamba Diaby - MdB, Dipl.-Chemiker - Jahrgang 1961

FDP: Yana Mark - Rechtsanwältin - Jahrgang 1989

GRÜNE: Dr. Inés Brock - Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin - Jahrgang 1964

FREIE WÄHLER: Andrea Menke - Unternehmerin - Jahrgang 1969

Die PARTEI: Jakob Brand - Student - Jahrgang 1996

MLPD: Adrian Manuel Mauson - Logistik-Arbeiter - Jahrgang 1992

dieBasis: Stephan Kohn - Politologe - Jahrgang 1962

08.09.2021 - Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wird auf ihrer Tour auf der halleschen Ziegelwiese von Hunderten vor allem jungen Menschen empfangen.



08.09.2021 - Alexander Raue will für die AfD in den Bundestag gewählt werden. Wie er seine Kindheit in Halle beschreibt und warum er aus der CDU ausgetreten ist.



07.09.2021 - Christoph Bernstiel will sein hallesches Direktmandat im Bundestag verteidigen. Dass er mal CDU-Politiker wird, hätte er früher nie gedacht.

06.09.2021 - Karamba Diaby tritt erneut als Direktkandidat für die SPD an. Der vielbeschäftigte Politiker findet Entspannung beim Umgraben auf der eigenen Scholle.

