„Wählervorum ernstnehmen“ CDU-Politikerin kann sich für Sachsen-Anhalt „gute“ Beschlüsse mit AfD-Stimmen vorstellen
Keine Koalition, aber trotzdem gemeinsame Politik: Was die brandenburgische CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig zum Umgang mit der AfD fordert.
26.02.2026, 11:29
Magdeburg/MZ - Die CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig aus Brandenburg rät ihren Parteifreunden in Sachsen-Anhalt, bei Sachanträgen parlamentarische Mehrheiten mit der AfD nicht auszuschließen. Die Abgrenzung gegenüber der AfD solle sich allein auf Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit beschränken, sagte sie dem „Spiegel“.