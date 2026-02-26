Keine Koalition, aber trotzdem gemeinsame Politik: Was die brandenburgische CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig zum Umgang mit der AfD fordert.

CDU-Politikerin kann sich für Sachsen-Anhalt „gute“ Beschlüsse mit AfD-Stimmen vorstellen

„Ich bin dafür, dass man ausgleicht und nicht ausgrenzt“: Die CDU-Politikerin Saskia Ludwig fordert die CDU Sachsen-Anhalt auf, parlamentarische Mehrheiten mit der als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD zu nutzen.

Magdeburg/MZ - Die CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig aus Brandenburg rät ihren Parteifreunden in Sachsen-Anhalt, bei Sachanträgen parlamentarische Mehrheiten mit der AfD nicht auszuschließen. Die Abgrenzung gegenüber der AfD solle sich allein auf Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit beschränken, sagte sie dem „Spiegel“.