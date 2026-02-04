"Stolz-Pass" und "Deutsche Stücke" Rolle rückwärts: AfD plant umfassende Kulturreform in Sachsen-Anhalt
Kunstfreiheit und Kirche im Visier: Was die sachsen-anhaltische AfD im Entwurf ihres Regierungsprogramms für die Kultur plant. Und was das für das Land bedeutet.
Aktualisiert: 05.02.2026, 11:37
Halle/MZ. - Einen ersten Begriff davon, was die AfD kulturpolitisch durchsetzen würde, wenn sie denn könnte, wie sie wollte, lieferte die Partei im Oktober 2024. Damals attackierte der sachsen-anhaltische Landesverband das Welterbe Bauhaus als „Irrweg der Moderne“.