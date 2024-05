Mit Video: 16-Jährige dürfen wählen: So blicken Schüler aus Kemberg auf die Wahl am 9. Juni

Europawahl in Sachsen-Anhalt

Elias Glöckner und Sandro Schwarzer (v. l.) sind 16 Jahre alt und dürfen in diesem Jahr erstmals ihre Stimme bei der Europawahl abgeben – wenn sie das wollen.

Kemberg/MZ - .Vom Pausenhof zur Wahlurne: Am 9. Juni dürfen zur Europawahl erstmals auch Jugendliche im Alter von 16 Jahren wählen und ihre Stimme abgeben. Wie blicken junge Wahlberechtigte auf diese bevorstehende Wahl? Fühlen sie sich gut informiert? Und was erwarten sie von den Politikern? Die MZ hat sich mit Zehntklässlern der Kemberger Ganztagsschule Ernestine Reiske darüber unterhalten. Vor allem in Bezug auf eine Cannabis-Legalisierung haben sie eine klare Meinung.