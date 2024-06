Hat die AfD im Salzlandkreis sicher den Sieg bei der Wahl zum Kreistag eingefahren, präsentieren sich die Ergebnisse in Aschersleben und im Seeland doch etwas anders.

Insgesamt 255.060 gültige Stimmen gab es bei der Wahl zum Kreistag. Hier werden die Stimmzettel in einem Ascherslebener Wahllokal zur Auszählung vorbereitet.

Aschersleben/Seeland/MZ - Auch im Salzlandkreis ist der Gewinner der Kommunalwahl die AfD. Mit mehr als 30 Prozent konnte sie fast ein Drittel aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinen, vor der CDU und der SPD.

Schaut man sich jedoch die Wahlergebnisse in Aschersleben und im Seeland im Einzelnen an, konnten sich hier in beiden Regionen die Blauen gegen den Trend im Kreis nicht als Wahlsieger durchsetzen.

Widab vor AfD

In Aschersleben konnte sich die Wählerinitiative „Die Aschersleber Bürger“ (Widab) mit knapp vier Prozent von der AfD absetzen. Sie erreichte 32,2 Prozent, die Alternative 28,15 Prozent. Auf Platz drei wählten die Ascherslebener für den Kreistag die CDU mit 18 Prozent. Die meisten Stimmen innerhalb der Widab konnten Steffen Amme (5.554 Stimmen), Holger Weiß (2.000 Stimmen) und Mike Eley (1.917 Stimmen) erringen.

Für die AfD gingen die meisten Kreuze am Wahltag auf das Konto von Daniel Rausch (3.887 Stimmen) und Michael Krebs (2.490 Stimmen). Bei der drittplatzierten CDU gingen 1.815 Stimmen an Maik Planert und 1.464 Stimmen an Alexandra Dahl.

Die Wahlbeteiligung lag in Aschersleben und den Ortsteilen bei 56,85 Prozent und damit knapp fünf Prozent hinter der im Seeland, wo 61,4 Prozent der Wahlberechtigten für den Kreistag ihre Stimme abgaben.

Die meisten Stimmen für Tim Hase

Am Ende siegte im Seeland die CDU mit 39,68 Prozent vor der AfD mit 29,69 Prozent und der Widab mit 9,94 Prozent. Von den insgesamt 11.366 abgegebenen Stimmen entfielen 3.184 auf den CDU-Mann Tim Hase, bei der AfD ging auch im Seeland der größte Stimmenanteil an Daniel Rausch (1.459 Stimmen) und Michael Krebs (580 Stimmen). Bei der Widab gab es hier die meisten Kreuze für Steffen Amme mit 491 Stimmen.

Für den Wahlbereich 01, der Aschersleben, das Seeland und Könnern umfasst, werden somit folgende Bewerber in den Kreistag einziehen:

CDU: Tim Hase, Maik Planert, Alexandra Dahl

AfD: Daniel Rausch, Michael Krebs, David Hartung

Die Linke: Elke Reinke

SPD: Yves Metzing

Widab: Steffen Amme, Holger Weiß, Mike Eley

FDP: Frank Odemar

Im Gesamtergebnis der Auszählung aller 183 Wahlbezirke im Salzlandkreis wird die AfD im neuen Kreistag die stärkste Kraft mit einem Anteil von 30,38 Prozent von allen abgegebenen 255.060 Stimmen. Die CDU konnte dahinter einen Anteil von 26,72 Prozent erzielen und die SPD erreichte 10,93 Prozent. Dahinter folgen Die Linke (8,15 %), die FDP (6,63 %) und die Widab (5,08 %). Die Wahlbeteiligung lag insgesamt bei 56,6 Prozent.