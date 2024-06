Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Die AfD hat sich zum ersten Mal bei einer landesweiten Wahl in Sachsen-Anhalt als stärkste Kraft durchgesetzt. In der Abstimmung über Kreistage und Stadträte der kreisfreien Städte holte sie laut dem jüngsten Zwischenergebnis im landesweiten Schnitt 28,1 Prozent und verwies die CDU (26,7 Prozent) auf Rang zwei. Zwar konnten die Christdemokraten um 2,1 Prozentpunkte zulegen, die AfD zog jedoch mit einem Plus von 11,6 Punkten vorbei. Lediglich in vier Landkreisen sowie in Magdeburg konnte die CDU ihren Platz als stärkste Partei verteidigen.