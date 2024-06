Kommunalwahl Kommunalwahl-Panne: AfD gewinnt Sitze, hat aber zu wenige Kandidaten

Die AfD hat bei den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt in den meisten Städten und Gemeinden abgeräumt. Doch in mehreren Regionen kann sie Sitze nicht besetzen, weil sie nicht genug Kandidaten aufgestellt hat. Welche Folgen das hat.