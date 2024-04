Im November wurde im Seegebiet Mansfelder Land ein neuer Bürgermeister gewählt. Hier ein Foto aus dem Wahllokal in Seeburg. Jetzt sind die Bürger erneut an die Wahlurnen gerufen, um den Gemeinderat und die Ortschaftsräte neu zu wählen, aber auch die Europawahl steht an.

(Foto: Jürgen Lukaschek)