Stadtratswahl in Sangerhausen: Die Rechtspopulisten holen vor der CDU die meisten Stimmen. Sie sind künftig mit zehn Sitzen in dem Gremium vertreten.

Stadtratswahl in Sangerhausen: AfD liegt vor der CDU und ist erstmals stärkste Kraft

Gewählt und ausgezählt wurde in Sangerhausen am Sonntag auch im Standesamt im Rathaus.

Sangerhausen/MZ. - Bei der Oberbürgermeisterwahl in Sangerhausen Ende April musste sich Andreas Gehlmann (AfD) noch Torsten Schweiger (CDU) klar geschlagen geben. Zur Stadtratswahl am Sonntag waren er und seine AfD aber die Wahlsieger: Nach dem vorläufigen Endergebnis, das nach Auszählung aller 33 Wahlbezirke um 1.08 Uhr am Montag feststand, konnten Gehlmanns Rechtspopulisten im Vergleich zur letzten Wahl 2019 um über zehn Prozentpunkte zulegen. Sie erzielten mit 29,01 Prozent der Stimmen das beste Ergebnis aller Parteien und Bürgerinitiativen im Sangerhäuser Stadtrat.