Wahlmarathon am 9. Juni: An diesem Tag werden Stadt und Gemeinderäte sowie Ortschaftsräte oder Ortsvorsteher gewählt. Die MZ nennt alle Wahlvorschläge. Heute: Stadt Gerbstedt

Gerbstedt/MZ. - Es wird in den Ortschaften der Einheitsgemeinde Gerbstedt nicht mehr überall einen Ortschaftsrat geben. In Friedeburg beispielsweise, in Freist oder Ihlewitz gibt es einfach nicht genug Bewerber für den Rat. Dafür hat der Gesetzgeber eine Lösung gefunden: Den Ein-Mann-Ortschaftsrat in Form des Ortsvorstehers. Wie auch immer gewählt wird am 9. Juni.

Nachfolgend die fast 70 Bewerber für den Stadtrat (Vorname, Name, Geburtsjahr, Beruf/Tätigkeit, Wohnort).

Stadtrat Gerbstedt

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Manfred Ahlfänger, 1949, Rentner, Heiligenthal; Edgar Pilz, 1951, Renter, Heiligenthal; Rene Hauser, 1973, Kälte-Anlagenbau-Meister, Hübitz; Detlef Matthews, 1956, Rentner, Friedeburgerhütte; Sebastian Schwarz, 1984, Abteilungsleiter, Gerbstedt; Maik Burghardt, 1977, Landwirt, Welfesholz; Carsten Apel, 1971, Zimmermann, Heiligenthal; Reik Saalbach, 1975, Installateurmeister, Gerbstedt; Michael Hesse, 1984, Vertriebsmitarbeiter, Lochwitz; Frank Tallig, 1989, Volljurist, Augsdorf; Marc Weitzdörfer, 1994, Verwaltungsfachwirt, Heiligenthal; Christian Sparing, 1988, Landwirt, Reidewitz; Annika Müller, 1985, Fachangest. f. Bäderbetrieb, Gerbstedt; Marcel Fischer, 1984, Landwirt, Gerbstedt; Klaus-Dieter Kürbis, 1958, Elektromeister, Gerbstedt; Karsten Scheffler, 1973, Dipl.-Ing. sc. agr, Bösenburg; René Sauder, 1977, Selbstständig, Heiligenthal; Wolfgang Fiedler, 1963, Landwirt, Freist; Nick Vogel, 1989, Soldat, Gerbstedt;

Alternative für Deutschland (AfD): Diana Müller, 1988, Krankenschwester, Hübitz; Christian Kolb, 1984, Rohrleger, Gerbstedt; André Müller, 1986, Sanitär/Heizungsmechaniker, Hübitz; Frank Reber, 1965, Diplom-Ingenieur, Adendorf; Dietmar Vollmann, 1958, Selbstständig, Lochwitz;

Die Linke (Die Linke): Manfred Lüning, 1948, Rentner, Siersleben; Adelheid-Susanne Detzner, 1960, Hausfrau, Siersleben; Lutz Matiebe, 1958, Landwirt, Gerbstedt;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Klaus Dohndorf, 1951, Rentner, Augsdorf; Silvia Seifert, 1970, Kauffrau, Gerbstedt;

Die Heimat (HEIMAT): Henry Kurt Lippold, 1975, Kraftfahrer, Gerbstedt; Robert Wolf, 1987, Maurer, Pfeiffhausen; Katrin Lippold, 1981, Hausfrau, Gerbstedt; Henry Gerhard Lippold, 1951, Rentner, Welfesholz; Laura Lippold, 2006, Schülerin, Gerbstedt;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Simone Reihl, 1959, Rentner, Zabenstedt; Gerd Oberländer, 1986, Landwirt/Lebensmittelmeister, Gerbstedt; Max Trepels, 1996, Leistungssachbearbeiter, Gerbstedt; Marcus Beyer, 1992, Messtechniker im Gleisbau, Gerbstedt; Ute Schwennicke, 1965, Lehrerin, Lochwitz; Volker Müller, 1954, FA Meteorologe/Rentner, Gerbstedt; Reinhard Hocke, 1963, Kfz-Mechaniker, Gerbstedt; Thomas Werner, 1969, Gala-Bauer, Gerbstedt; Lutz Krause, 1961, Pensionär, Lochwitz; Frank Knochenhauer, 1965, Verkäufer, Gerbstedt; Patrick Dupont, 1990, Fleischer, Gerbstedt; Ringo Skibbe, 1966, Geschäftsführer, Zabitz;

Wählergruppe kommunale Gerechtigkeit Gerbstedt (WkG Gerbstedt): Timo Matthews, 1971, Selbst. Fliesenleger, Pfeiffhausen; Andreas Magalowski, 1964, Kaufmann im Außendienst, Siersleben; Jens Oertel, 1975, Vermessungstechniker, Siersleben; Mario Brandner, 1973, Dipl.-Verwaltungswirt, Siersleben; Ines Wohlsein, 1971, Sozialpädagogische Fachkraft, Augsdorf; Ralf Kutter, 1963, Lehrer, Welfesholz; Oliver Ryll, 1990, Angestellter, Siersleben; Jane Wagner, 1980, Krankenschwester, Augsdorf; Jan Bröder, 1976, Schlosser, Welfesholz; Lars Pfeifer, 1982, Fliesenleger, Ihlewitz; Sören Greinert, 1978, Bestatter, Siersleben; Steffen Schubert, 1978, Tief-/Straßenbauer, Welfesholz; Denis Lüttich, 1984, Außendienstmitarbeiter, Siersleben; Sven Storch, 1964, Landwirt, Augsdorf; Jens Denner, 1979, Fleischer, Zabitz; Lutz Sommer, 1955, Rentner, Thondorf; Jochen Preiß, 1972, Selbstständig, Hübitz;

Einzelbewerber: Denny Oertel, 1976, Angestellter, Gerbstedt; Bernd Hartwig, 1965, Lehrer, Pfeiffhausen; Jakob Jangel, 1990, Handwerker, Friedeburg; Matthieu Stange, 1988, Regionalleiter, Gerbstedt. Quelle: Stadt Gerbstedt

Die Wahlvorschläge für die Ortschaftsräte oder Ortsvorsteher der Ortschaften der Einheitsgemeinde Gerbstedt

Ortschaftsrat Augsdorf

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Frank Tallig, 1989, Volljurist, Augsdorf;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Klaus Dohndorf, 1951, Rentner, Augsdorf;

Wählergruppe kommunale Gerechtigkeit Gerbstedt (WkG Gerbstedt): Christoph Wagner, 1979, Landwirt, Augsdorf; Ines Wohlsein, 1971, Sozialpädagogische Fachkraft, Augsdorf;

Einzelbewerber: Danny Fallert, 1978, Angestellter/Außendienst, Augsdorf; Andreas Brahmann, 1983, Servicetechniker, Augsdorf; Veit Neumann, 1967, Technologe Gleisbau, Augsdorf; Anja Obieglo, 1976, Zahnarzthelferin, Augsdorf;

Ortsvorsteher Friedeburg

Carl Haubold, 1986, Lehrer, Friedeburg; Jens Machnicke, 1968, FA Elektronik, Friedeburg;

Ortschaftsrat Freist

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Christian Sparing, 1988, Landwirt, Reidewitz; Wolfgang Fiedler, 1963, Landwirt, Freist;

Einzelbewerber: Jens Denner, 1979, Forstwirt, Zabitz; Jürgen Loßner, 1967, Straßen- und Tiefbauer, Oeste; Silke Söhl, 1962, Kauffrau für Bürokommunikation, Elben;

Ortsvorsteher Friedeburgerhütte

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Detlef Matthews, 1956, Rentner, Friedeburgerhütte;

Alternative für Deutschland (AfD): Frank Reber, 1965, Dipl.-Ing. FH Elektrotechnik, Friedeburgerhütte;

Freie Bürger Mitteldeutschlands (FBM): Max Trepels, 1996, Leistungssachbearbeiter, Friedeburgerhütte;

Ortschaftsrat Gerbstedt

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Denis Engel, 1981, Qualitätsprüfer/Messtechniker, Gerbstedt; Annika Müller, 1985, Fachangestellte für Bäderbetrieb, Gerbstedt; Marcel Fischer, 1984, Landwirt, Gerbstedt; Annett Erben, 1972, Elektronikerin, Gerbstedt; Josephin Vogel, 1991, Verwaltungsfachangestellte, Gerbstedt;

Die Linke (Die Linke): Lutz Matiebe, 1958, Landwirt, Gerbstedt;

Die Heimat (HEIMAT): Henry Kurt Lippold, 1975, Kraftfahrer, Gerbstedt; Katrin Lippold, 1981, Hausfrau, Gerbstedt; Laura Lippold, 2006, Schülerin, Gerbstedt;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Marcus Beyer, 1992, Oberbauprüfer/Messtechniker Gleisbau, Gerbstedt; Reinhard Hocke, 1963, Kfz-Mechaniker, Gerbstedt; Thomas Werner, 1969, Gala-Bauer, Gerbstedt; Gerd Oberländer, 1986, Agrartechniker, Gerbstedt;

Einzelbewerber: Manfred Holzer, 1953, Rentner, Gerbstedt;

Ortschaftsrat Heiligenthal

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Carsten Apel, 1971, Zimmermann, Heiligenthal; Edgar Pilz, 1951, Rentner, Heiligenthal; Manfred Ahlfänger, 1949, Rentner, Heiligenthal; Michael Hesse, 1984, Vertriebsmitarbeiter, Lochwitz; René Sauder, 1977, Selbstständig, Heiligenthal; Silke Weitzdörfer, 1969, Grundschullehrerin, Heiligenthal;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Ute Schwennicke, 1965, Lehrerin, Lochwitz;

Ortschaftsrat Hübitz

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): René Hauser, 1973, Kälte-Anlagenbau-Meister, Hübitz;

Alternative für Deutschland (AfD): Diana Müller, 1988, Krankenschwester, Hübitz; André Müller, 1986, Heizungs/Sanitärmechaniker, Hübitz;

Einzelbewerber: Grit Kilian-Moritz, 1972, Beamtin, Hübitz; Veit Kramer, 1970, Tischler, Hübitz; Frank Schneidewind, 1961, Gas-Wasserinstallateur, Hübitz;

Ortsvorsteher Ihlewitz

Bernd Hartwig, 1965, Lehrer, Pfeiffhausen

Ortschaftsrat Rottelsdorf

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Hans-Ulrich Kretschmar, 1957, Tischler, Rottelsdorf; Karsten Scheffler, 1973, Dipl.-Ing. sc. agr., Bösenburg;

Ortschaftsrat Siersleben

Die Linke (Die Linke): Manfred Lüning, 1948, Rentner, Siersleben;

Wählergruppe kommunale Gerechtigkeit Gerbstedt (WkG Gerbstedt): Jens Oertel, 1973, Vermessungstechniker, Siersleben; Karla Lange, 1967, Raumausstatterin, Siersleben; Andre Greifzu, 1973, Fachberater Energie, Siersleben; Enrico Modesti, 1973, Fahrdienstleiter DB, Siersleben; Ronny Geyer, 1980, Metallbauer, Thondorf; Sören Greinert, 1978, Bestatter, Siersleben; Torsten Schweigert, 1977, Dachdecker, Thondorf;

Freiwillige Feuerwehr Siersleben (FF-Siersleben): Mathias Wanka, 1973, Haustechniker, Siersleben;

Einzelbewerber: Falk Belger, 1969, Baumaschinenführer, Thondorf;

Ortschaftsrat Welfesholz

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Maik Burghardt, 1977, Landwirt, Welfesholz;

Die Heimat (HEIMAT): Henry Gerhard Lippold, 1951, Rentner, Welfesholz;

Wählergruppe kommunale Gerechtigkeit Gerbstedt (WkG Gerbstedt): Jan Bröder, 1976, Schlosser, Welfesholz; Ralf Kutter, 1963, Lehrer, Welfesholz; Steffen Schubert, 1978, Tief./Straßenbauer, Welfesholz; Christian Güntzel,1979, Feuerwehrmann, Welfesholz;

Einzelbewerber: Sabine Peukert, 1971, Angestellte, Welfesholz;

Ortsvorsteher Zabenstedt

Eike Gerhard Markus, 1952, Beamter i. Ruhestand, Zabenstedt;

Freie Bürger Mitteldeutschland(FBM): Simone Reihl, 1959, Verkäuferin, Zabenstedt.

Quelle: Stadt Gerbstedt