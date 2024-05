Die Zahl der Kandidaten für die Wahl des Hettstedter Stadtrats am 9. Juni ist zurückgegangenen. Was sich im Vergleich zur letzten Wahl sonst noch verändert hat.

Ein Blick in die Listen für die Kommunalwahl in Hettstedt

Hettstedt/MZ. - 69 Kandidaten stehen auf der Liste für die Wahlvorschläge des Hettstedter Stadtrats, der unter anderem zur Kommunalwahl am 9. Juni neu gewählt wird. Und damit sind es auch deutlich weniger Bewerber als zur Kommunalwahl 2019. Damals waren insgesamt 82 Kandidaten angetreten. Aber auch sonst gibt es in diesem Jahr einige Veränderungen in der Hettstedter Kommunalpolitik.1Erstmals ein Ortsvorsteher: Die größte Veränderung wird in den Ortsteilen Ritterode und Meisberg stattfinden, denn dort wird erstmals kein Ortschaftsrat, sondern ein einzelner Ortsvorsteher gewählt. Bereits Ende 2023 hatte der amtierende Stadtrat eine entsprechende Änderung der Hauptsatzung vorgenommen, um den Weg für die Neuerung zu ebnen. Die Begründung: Es gibt schlichtweg zu wenig Interessenten für die Sitze im Ortschaftsrat. Für die beiden Ortsteile, die insgesamt rund 300 Einwohner haben, gab es bisher einen gemeinsamen Ortschaftsrat.