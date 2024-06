Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Am Sonntag wird gewählt! Über die Kandidaten fürs Europaparlament wird abgestimmt, für den Kreistag, für Gemeinde- und Ortschaftsräte und manchmal sogar über den Bürgermeister. Eine Menge Leute bevorzugen für die Stimmgabe die schriftliche Form – wer per Brief wählt, hat immerhin Zeit, ausgiebig über die Entscheidung nachzudenken. In der Wahlkabine muss es dann ein bisschen schneller gehen. Mit Stand vom Mittwoch, 5. Juni, haben sich in Naumburg etwa 17 Prozent der Wahlberechtigten für die schriftliche Variante entschieden (wir berichteten).