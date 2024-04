Am 9. Juni 2024 wird auch im Molauer Land ein neuer Gemeinderat gewählt. Auf die zehn Sitze kommen 13 Bewerber. Was das Gremium weiter beschäftigen wird, ist die Energiegewinnung.

Molau. - Die Bewohner der Gemeinde Molauer Land, die zur Verbandsgemeinde Wethautal gehört, sind in Sachen Wahl noch geübt. Im September vergangen Jahres erst traten sie an die Urne, um unter anderem einen neuen Ortsbürgermeister zu wählen. Seither leitet Bodo Zier als Nachfolger von Rolf Werner die Geschicke der insgesamt 975 Einwohner zählenden Gemeinde – und das bald mit einem neuen Gemeinderat. Für dessen Zusammensetzung können 837 Wahlberechtigte zur Kommunalwahl am 9. Juni 2024 ihre Stimmen abgeben.