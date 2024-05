Welche Themen die Kandidaten der CDU in Köthen bewegen

Melanie Winkler, Georg Heeg und Konstanze Führer (v. li.) sprechen mit MZ-Redakteur Karl Ebert vor der Lokalredaktion in Köthen.

Köthen/MZ. - Die MZ-Lokalredaktion hat am Mittwoch in der Kleinen Wallstraße die ersten „Speeddatings“ mit Parteien und Wählervereinigungen zur Stadtratswahl in Köthen und zur Kreistagswahl veranstaltet. Den Auftakt machten Melanie Winkler, Georg Heeg und Konstanze Führer, die für die CDU kandidieren.