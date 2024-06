Wähler im Wahllokal im Freizeitzentrum in der Walther-Rathenau-Straße in Radegast brauchen am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr trotz der drei vorhandenen Wahlkabinen Geduld. Hinter den Kabinen hat der Wahlvorstand Sitzplätze zum Studieren der Wahlzettel eingerichtet.

(Foto: Schlaikier)