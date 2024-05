Speed-Dating vor der Wahl - Was Die Linke MZ-Lesern und Bürgern zu sagen hat

Bitterfeld/MZ. - Elf Parteien und Wählervereinigungen schicken 172 Kandidaten in das Rennen um einen Platz im Bitterfeld-Wolfener Stadtrat. Die MZ lädt Wählerinnen und Wähler ein, in Speed-Datings mit den Bewerbern ins Gespräch zu kommen. Am Montag war die Partei Die Linke mit den Kandidaten Dagmar Zoschke (64, Rentnerin), Martina Römer (66, Rentnerin) und Lars Nentwig (40, Flugzeugtankwart) zu Gast.