Köthen/MZ. - Ein SPD-Kandidat für die Europawahl wird in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen und so schwer verletzt, dass er operiert werden muss. Später wird ebenfalls in Dresden eine Grünen-Politikerin beleidigt und bespuckt. Und in Halle flogen in der Nacht zu Montag Steine gegen das Haus eines AfD-Politikers. Ermittler fanden außerdem einen Brandsatz auf der Fußmatte vor der Haustür.